Мантуров: моделей Renault не будет на «Москвиче»

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Как заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, московский завод, перешедший в собственность правительства столицы, не будет выпускать автомобили, которые сходили с его конвейеров до сих пор:
«Предыдущий модельный ряд выпускаться не будет», а будет «новая стратегия, разработанная совместно с КАМАЗом».
Речь идет, как несложно догадаться, об электромобиле Кама. Не исключается и выпуск машин в сотрудничестве с иностранными автопроизводителями, а также будет вестись разработка нового модельного ряда.
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«На московской площадке будет сохранено автомобильное производство, но предыдущий модельный ряд выпускаться не будет. Сейчас совместно с КАМАЗом идет работа над новой стратегией для московского завода. Она предполагает как сотрудничество с иностранными брендами, так и развитие своих собственных продуктов, в том числе электрических. Логично, что все наработки КАМАЗа по разработке электромобилей, в том числе те, о которых уже публично заявлялось, будут использованы», — приводит ТАСС слова министра.
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Фото: Renault