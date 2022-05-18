Путин купит себе новый «Москвич»

Это допускает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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В личном гараже президента Владимира Путина исключительно автомобили отечественного производства. Это две Волги ГАЗ-21, Нива в версии «Джунгли» и прицеп «Скиф». Служебный автомобиль у него тоже отечественный — бронированный лимузин Aurus Senat. Поэтому появление в его гараже возрожденного Москвича исключать нельзя, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Любой россиянин хочет иметь хорошую машину „Москвич“. Но она для этого должна стать хорошей машиной. Если это получится сделать, то это будет шикарно и, конечно же, все захотят иметь такую машину, в том числе и президент», — приводит слова пресс-секретаря президента ТАСС.

Кстати, сам Дмитрий Песков тоже не отказался бы от хорошего Москвича:

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«Конечно, почему бы и нет».

Планируется, что на выкупленном мэрией столицы у Renault московском заводе будут выпускаться электромобили с использованием разработок КАМАЗа (электромобиль Кама, например), а также не исключена сборка машин иностранных брендов.