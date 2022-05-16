Какие Москвичи будут собирать на заводе Renault в России?

Официальной информации пока нет, но некоторые факты указывают на то, что именно может стать новой продукцией завода.

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16 мая 2022 года стало известно о том, что совет директоров Renault Group одобрил подписание соглашений о продаже 67,69% акций АВТОВАЗа и 100% акций Renault Russia в пользу Государственного Научного Центра Российской Федерации ФГУП НАМИ. Вскоре после этого появилась конкретика по московскому заводу Рено Россия, ранее Автофрамос, а до этого — АО «Москвич» и АЗЛК.

Мэр Москвы Собянин заявил, что завод переходит на баланс города и там возобновляется производство легковых автомобилей под брендом «Москвич». Он уточнил, что на первом этапе это будут «классические автомобили с ДВС», в перспективе добавятся электромобили, а технологическим партнером является КАМАЗ.

Что это могут быть за машины?

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Классические с ДВС

Пока есть только одна конкретная версия: после остановки производства Renault Duster, Arkana и Kaptur в конце апреля глава Минпромторга Денис Мантуров допустил, что на конвейер московского завода могут встать автомобили Lada. Новых данных с того момента не появилось, «За рулем» направил запрос в адрес пресс-службы АВТОВАЗа.

Точно не Renault?

В день объявления о сделке «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники сообщал, что право обратного выкупа в течение 6 лет, которое, по условиям сделки, есть у Renault Group, не распространяется на завод Рено Россия, от него французский производитель «просто избавился». Если информация подтвердится, то это, в частности, будет означать невозможность возобновления на заводе сборки автомобилей Renault.

А вот на заводе АВТОВАЗ в Тольятти автомобили Renault производиться будут — но под брендом Lada! По последней информации Телеграм-канала «Пивоваров (Редакция)», АВТОВАЗ договорился с французским концерном о выпуске под маркой Lada кроссовера Renault Duster.

Но вернемся к (бывшему) заводу Рено Россия в Москве.

Электрические

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В заявлении мэра Собянина есть два момента, которые довольно предметно указывают на то, какие именно машины могут появиться на конвейере московского завода. Во-первых, это слова об электромобилях, а во-вторых — указание КАМАЗа технологическим партнером. Напомним, у КАМАЗа есть АО «Кама», занимающееся разработкой электромобиля КАМА.

В январе 2022 года площадка для их сборки еще не была определена, а в начале февраля появилась информация о том, что часть машин собираются делать в РФ, а часть — в Венгрии, но сейчас эти планы едва ли можно счесть реальными.

Официально технические подробности о новых автомобилях под брендом «Москвич», готовящихся к производству на заводе в Москве, пока не разглашаются.

До последнего времени завод Рено Россия выпускал кроссоверы Renault Kaptur, Arkana и Duster, в в конце апреля 2022 года стало известно об остановке их производства.

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Фото: Андрей Махонин / ТАСС, АГН «Москва»