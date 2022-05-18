Импортозамещение в сегменте мусоровозов достигло рекордного значения

В России в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) задействовано 22,8 тыс. транспортных средства, включая 15,5 тыс. мусоровозов.

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Доля мусоровозов отечественного производства в сфере обращения с ТКО достигла 75%. Лидируют отечественные автогиганты КАМАЗ и ГАЗ, а также МАЗ, сообщила пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).

Транспортировка является важной частью отрасли обращения с ТКО.

Перед отраслью стоит задача обеспечить прослеживаемость движения отходов от контейнера до сортировки и переработки.

Поэтому так важно в новых экономических условиях повышать импортозамещение в сфере транспортировки отходов, отметил гендиректор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

По его словам, всего в стране задействовано в обслуживании 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. На самые популярные марки приходится 14 897 единиц техники, из них на КАМАЗ — 8410 (35,7%), МАЗ — 4021 (17,8%) и ГАЗ — 2466 (10,9%).

В ведущую десятку также попали:

Scania — 1269

MAN — 999

ЗИЛ — 878

Isuzu — 558

Volvo — 273

Mercedes-Benz — 237

Mitsubishi — 203.

Глава РЭО напомнил, что все мусоровозы должны быть оснащены датчиками ГЛОНАСС и проходить весовой контроль на въезде на полигоны и объекты сортировки.

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Необходимо избавиться от недобросовестных игроков, которые сбрасывают отходы на свалки, а не отвозят на сортировки. Чтобы отслеживать движение отходов, отрасль цифровизируется, и мусоровозы вскоре начнут передавать данные со своих датчиков в электронную систему учета отходов. Это позволит полностью прослеживать движение ТКО от места накопления до места обработки.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС