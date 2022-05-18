Названа цена кросс-купе Genesis — журнал За рулем

Названа цена кросс-купе Genesis

Продажи стильной модели корейского премиального бренда уже начались.

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Пока в России Genesis GV60 не продается. Он появится позже, но уже сейчас стало понятно, сколько будет стоить кросс-купе, так как цены на рынке США, где его на данный момент можно купить, и в России примерно сопоставимы.

Самый простой GV60 обойдется в 59 980 долларов (3,8 млн рублей). Это автомобиль в версии Advanced с двумя электродвигателями — по одному на каждой оси. Передний имеет мощность 101 л.с., а задний — 218 л.с. Суммарная же мощность составила 318 л.с.. Батарея емкостью 77,4 кВт·ч обеспечивает запас хода до 400 километров.

Названа цена кросс-купе Genesis

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В версии Performance за 68 980 долларов (4,4 млн рублей) кросс-купе получило два двигателя по 218 л.с. каждый — итого 435 л.с. (а в режиме Boost — 490 л.с.). Запас же хода составляет 378 км.

Названа цена кросс-купе Genesis

Названа цена кросс-купе Genesis

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Кроме того, эта версия имеет подвеску с электронным управлением, электронный дифференциал повышенного трения, подогрев задних сидений, 21-дюймовые легкосплавные диски, сиденья из кожи наппа, обивку потолка и стоек из замши из микрофибры, а также ключ Genesis Digital Key 2, которым можно делиться, например, через iMessage на iPhone.

Фото: Genesis

Названа цена кросс-купе Genesis

Продажи стильной модели корейского премиального бренда уже начались.

Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333920Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333921Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333919Названа цена кросс-купе Genesis
Названа цена кросс-купе Genesis

Продажи стильной модели корейского премиального бренда уже начались.

Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333921Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333920Названа цена кросс-купе Genesis — фото 1333919Названа цена кросс-купе Genesis
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