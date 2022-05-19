МВД не может найти машины для ГИБДД

Купить патрульные автомобили для ДПС оказалось не у кого. Тем временем в этом году нужно 2,8 тысячи машин.

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Раньше для ГИБДД покупались автомобили Skoda Octavia, Hyundai Solaris, УАЗ Патриот, а также Лады. Но теперь из-за дефицита полупроводников, сбоев поставок, ухода из России ряда автопроизводителей и простоя заводов добыть автомобили (даже Лады Гранты) практически невозможно.

Не помогает и то, что на покупку 2,8 тысяч машин у МВД отложено 4,48 млрд рублей — по 1,6 млн рублей на автомобиль. Но стоит учитывать и стоимость дополнительного оборудования, необходимого для оснащения должным образом патрульных машин.

В Минпромторге «прорабатывают вопрос об обеспечении МВД техникой с учетом существующих санкционных рисков, логистических проблем, дефицита полупроводников и ряда комплектующих», выяснил «Коммерсантъ». Не исключено, что закупаться автомобили будут у китайских автопроизводителей, предполагают эксперты.

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«В настоящее время МВД с Минпромторгом прорабатывают вопросы с ведущими производителями патрульных автомобилей о возможности изготовления указанной продукции и ее поставки с учетом экономической ситуации на российском рынке, связанной с санкционным давлением „недружественных“ стран», — объяснили в МВД.

Инспекторам ДПС разрешили определять неисправность на глаз, слух и по запаху.

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Фото: Сергей Карпухин/ТАСС