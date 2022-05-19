В МВД рассказали, какие неисправности инспекторы могут выявить «на глазок»

Предположения, что инспекторы будут только визуально определять неисправности транспортных средств, не соответствуют действительности, отметили в ведомстве.

Материалы по теме Инспекторам ДПС разрешили определять неисправность на глаз, слух и по запаху

В МВД пояснили агентству ТАСС алгоритм визуального определения инспекторами технических неисправностей ТС, комментируя ранее опубликованный проект порядка осуществления надзора за соблюдением водителями требований законодательства.

Согласно стандарту, некоторые неисправности транспортных средств действительно могут быть определены визуально или органолептически:

нарушена герметичность гидравлического тормозного привода

на световых приборах отсутствуют рассеиватели

шины имеют внешние повреждения (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд, а также расслоен каркас, отслоены протекторы и боковины

неработающий звуковой сигнал

неисправные ремни безопасности (либо видимые надрывы на лямке)

внесенные изменения в конструкцию транспортного средства без разрешения ГИБДД.

Материалы по теме Власти рассказали, что произойдет с техосмотром в ближайшие 2 года

По новому порядку надзора, который применяется, в том числе, при осуществлении контроля безопасности колесных транспортных средств в эксплуатации, органолептическая проверка определена как проверка, выполняемая с помощью органов чувств квалифицированного специалиста, без использования средств измерений.

В МВД столкнулись с проблемой — не у кого купить машины для ГИБДД.

«За рулем» теперь можно читать в Яндекс.Дзен .

Фото: Depositphotos