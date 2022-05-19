Топ-10 самых безопасных кроссоверов 2022

Новые краш-тесты с боковым столкновением, проведенные Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), выявили самые безопасные автомобили. В этом испытании теперь применяется 1,9-тонный движущийся макет автомобиля, скорость которого увеличена до 60 км/ч. Испытание прошли 10 среднеразмерных кроссоверов из 18 протестированных. Для сравнения, в классе компактных кроссоверов оценку «хорошо» получил только один автомобиль из 20 (ссылка в конце материала).
«Хорошие» результаты показали (по алфавиту):
- Ford Explorer,
- Infiniti QX60,
- Lincoln Aviator,
- Mazda CX-9,
- Nissan Pathfinder,
- Subaru Ascent,
- Toyota Highlander,
- Volkswagen Atlas,
- Volkswagen Atlas Cross Sport,
- Volkswagen ID.4.
Buick Enclave и Chevrolet Traverse получили «удовлетворительные» оценки, а не прошли испытания кроссоверы:
- Honda Passport,
- Honda Pilot,
- Hyundai Palisade,
- четырехдверный Jeep Wrangler,
- Kia Telluride,
- Nissan Murano.
Видео испытаний 12 из 18 испытанных кроссоверов можно найти на странице IIHS в YouTube.
- А вот результаты испытаний компактных кроссоверов, и имя единственного автомобиля, получившего хорошую оценку, о чем говорилось в начале материала.
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Фото, видео: YouTube