Топ-10 самых безопасных кроссоверов 2022 — журнал За рулем

Топ-10 самых безопасных кроссоверов 2022

10 из 18 среднеразмерных кроссоверов получили высшую оценку уровня безопасности «хорошо» при боковом столкновении.

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Новые краш-тесты с боковым столкновением, проведенные Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), выявили самые безопасные автомобили. В этом испытании теперь применяется 1,9-тонный движущийся макет автомобиля, скорость которого увеличена до 60 км/ч. Испытание прошли 10 среднеразмерных кроссоверов из 18 протестированных. Для сравнения, в классе компактных кроссоверов оценку «хорошо» получил только один автомобиль из 20 (ссылка в конце материала).

«Хорошие» результаты показали (по алфавиту):

  • Ford Explorer,
  • Infiniti QX60,
  • Lincoln Aviator,
  • Mazda CX-9,
  • Nissan Pathfinder,
  • Subaru Ascent,
  • Toyota Highlander,
  • Volkswagen Atlas,
  • Volkswagen Atlas Cross Sport,
  • Volkswagen ID.4.


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Названы самые безопасные автомобили

Buick Enclave и Chevrolet Traverse получили «удовлетворительные» оценки, а не прошли испытания кроссоверы:

  • Honda Passport,
  • Honda Pilot,
  • Hyundai Palisade,
  • четырехдверный Jeep Wrangler,
  • Kia Telluride,
  • Nissan Murano.

Видео испытаний 12 из 18 испытанных кроссоверов можно найти на странице IIHS в YouTube.

Фото, видео: YouTube

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