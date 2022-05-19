Топ-10 самых безопасных кроссоверов 2022

10 из 18 среднеразмерных кроссоверов получили высшую оценку уровня безопасности «хорошо» при боковом столкновении.

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Новые краш-тесты с боковым столкновением, проведенные Страховым институтом безопасности дорожного движения (IIHS), выявили самые безопасные автомобили. В этом испытании теперь применяется 1,9-тонный движущийся макет автомобиля, скорость которого увеличена до 60 км/ч. Испытание прошли 10 среднеразмерных кроссоверов из 18 протестированных. Для сравнения, в классе компактных кроссоверов оценку «хорошо» получил только один автомобиль из 20 (ссылка в конце материала).

«Хорошие» результаты показали (по алфавиту):

Ford Explorer,

Infiniti QX60,

Lincoln Aviator,

Mazda CX-9,

Nissan Pathfinder,

Subaru Ascent,

Toyota Highlander,

Volkswagen Atlas,

Volkswagen Atlas Cross Sport,

Volkswagen ID.4.

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Buick Enclave и Chevrolet Traverse получили «удовлетворительные» оценки, а не прошли испытания кроссоверы:

Honda Passport,

Honda Pilot,

Hyundai Palisade,

четырехдверный Jeep Wrangler,

Kia Telluride,

Nissan Murano.

Видео испытаний 12 из 18 испытанных кроссоверов можно найти на странице IIHS в YouTube.

А вот результаты испытаний компактных кроссоверов, и имя единственного автомобиля, получившего хорошую оценку, о чем говорилось в начале материала.

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Фото, видео: YouTube