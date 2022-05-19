На АВТОВАЗе новый вице-президент по инжинирингу

Ранее этот пост занимал Сельчук Кура, управленец из структуры Renault-Nissan.

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Пресс-служба АВТОВАЗа объявила о новом кадровом назначении: 19 мая исполнительным вице-президентом по инжинирингу стал Евгений Шмелев. Ранее эту должность занимал Сельчук Кура, управленец из структуры Renault-Nissan. Как сообщают независимые источники, новый вице-президент уже приступил к работе, утром в четверг он совершил обход по территориям НТЦ АВТОВАЗа.

Шмелев человек на АВТОВАЗе не новый. Профессиональную карьеру он, окончив в 1985 году МВТУ им. Баумана, начал именно на Волжском автозаводе. За годы работы он прошел путь от инженера до вице-президента по техническому развитию. После прихода на АВТОВАЗ альянса Renault-Nissan Шмелев был одним из немногих, кто открыто выступал против превращения завода в площадку для сборки иностранных машин.

Он покинул завод после прихода Бу Андерссона и стал заместителем гендиректора НПО им. Лавочкина (структура «Роскосмоса»), в 2019-м перешел на должность заместителя директора НАМИ и руководителя проекта ЕМП (ныне — семейство автомобилей Aurus), а в 2021-м занимал должность проректора по развитию МГТУ «Станкин».

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Евгений Шмелев имеет ученую степень кандидата технических наук. Из прежних заслуг на АВТОВАЗе можно выделить его руководство Проектом С, который, после многочисленных трансформаций, происходивших более десяти лет, все же превратился в серийную модель, флагмана нынешнего модельного ряда отечественного бренда — Lada Vesta.

Несмотря на уход Группы Renault, французская платформа останется в производстве АВТОВАЗа наряду с собственными.

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Фото: АВТОВАЗ, depositphotos.com