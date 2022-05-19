Для Москвичей нашли батареи

Аккумуляторы для этих электромобилей будут отечественными, и получат их не только Москвичи.

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Производство отечественных аккумуляторных батарей ведется в Ростехе. В госкорпорации заявили, что необходимый технологический и производственный заделы для этого есть.

Батареи планируется выпускать для самого разного электротранспорта, в том числе и для машин возрождаемой марки «Москвич».

«Ростех прорабатывает производство батарей для электротранспорта, которыми смогут оснащаться, в том числе, электромобили Москвич. Необходимый технологический и производственный задел для этого есть. Внедрены технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые позволяют изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», — цитирует ТАСС заявление Ростеха.

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Как рассказали в госкорпорации, отечественные батареи смогут работать при температурах от —50 до +50°C.

Что именно будут выпускать на «Москвиче»? Есть несколько предположений.

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Фото: DPA/Picture-Alliance