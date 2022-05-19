Для Москвичей нашли батареи

Материалы по темеКупить Москвич сможет каждый
Производство отечественных аккумуляторных батарей ведется в Ростехе. В госкорпорации заявили, что необходимый технологический и производственный заделы для этого есть.
Батареи планируется выпускать для самого разного электротранспорта, в том числе и для машин возрождаемой марки «Москвич».
«Ростех прорабатывает производство батарей для электротранспорта, которыми смогут оснащаться, в том числе, электромобили Москвич. Необходимый технологический и производственный задел для этого есть. Внедрены технологии производства литий-ионных аккумуляторов, которые позволяют изготавливать батареи с различными характеристиками по номинальному напряжению, емкости и размеру в зависимости от потребностей заказчика», — цитирует ТАСС заявление Ростеха.
Материалы по темеВыручку за «красивые» номера можно разделить на всех россиянКамеры ГИБДД обучат штрафовать за «грязный» выхлопГИБДД вооружат 3D-сканерами — что изменится для водителей?
Материалы по темеПутин купит себе новый «Москвич»
Как рассказали в госкорпорации, отечественные батареи смогут работать при температурах от —50 до +50°C.
- Что именно будут выпускать на «Москвиче»? Есть несколько предположений.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото: DPA/Picture-Alliance