Haval Dargo - начался прием заказов

Выпуск модели уже ведется на заводе в Тульской области.

Материалы по теме Новый спортивный Haval запатентовали в России

Дилеры Haval сегодня начали принимать заказы на новый кроссовер, отличающийся внедорожным дизайном, — Dargo. Конкурировать автомобиль будет, например, с Nissan X—Trail и Mitsubishi Outlander.

Это весьма просторный и практичный автомобиль, как и его конкуренты. Длина Haval Dargo составляет 4620 мм, ширина — 1910 мм, а высота — 1780 мм, из-за чего машина кажется приземистой. Колесная база по меркам класса большая — 2738 мм, а значит в салоне будет просторно.

На внедорожье новинка может оказаться одной из лучших среди кроссоверов. И дело не только в достаточно большом дорожном просвете (200 мм), но и в геометрической проходимости: угол рампы составляет 22°, въезда — 24°, съезда — 30°. Но не смотря на свою внешность, это не рамный внедорожник, а модель, построенная на платформе L.E.M.O.N. (на ней же сделан Haval Jolion).

Двигатель у кроссовера всего один, но из разряда «золотой середины» — турбированный бензиновыйагрегат объемом 2 литра и мощностью 192 л.с.. Работает он в паре с 7-ступенчатым роботом с мокрым сцеплением, а передавать свой крутящий момент может как только не передние колеса, так и на все. При выборе полного привода покупатель получит интеллектуальную систему управления его работой — с 8 режимами работы: Эко, Спорт, Стандарт, Снег, Грязь, Песок, Трава/Гравий, Ухабы.

Оснащение у Haval Dargo будет богатым — бренд позиционируется как премиальный. Из приятных функций: подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, всего лобового стекла, форсунок омывателя, а также емкостью омывающей жидкости увеличенного размера.

Материалы по теме Haval выпускает Охотника — скоро в России

Также есть 7 подушек безопасности, система автономного вождения уровня L2, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о возможном столкновении, автоматического торможения, функцию распознавания пешеходов и велосипедистов, системы предупреждения о выходе из полосы движения, экстренного удержания в полосе, мониторинга слепых зон, распознавания дорожных знаков, умного уклонения от столкновения с автомобилями в соседних полосах движения… Есть даже ассистент движения задним ходом (впервые в России): автомобиль «запоминает» последние 50 метров маршрута и может сам проехать их в обратном направлении.

Вот 6 китайских кроссоверов, за которыми выстроится очередь.

«За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: Haval