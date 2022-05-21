Эксперты обсудят, как спасти промышленность — журнал За рулем

Эксперты обсудят, как спасти промышленность

В столице открывается саммит «Промышленная политика в новых реалиях», на котором будут решать, как ускорить импортозамещение высоких технологий в системообразующих областях.

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26 мая в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при поддержке РСПП и МГУ пройдет Национальный промышленный саммит «Промышленная политика в новых реалиях». В нем примут участие представители профильных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, профильных ассоциаций, крупного национального бизнеса, госкорпораций, бизнес-ассоциаций, а также экономисты и представители СМИ.

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Участники будут обсуждать первоочередные шаги по развитию и усилению кооперации между государством и бизнесом для обеспечения ускоренного импортозамещения высоких технологий в системообразующих областях. Среди спикеров — Дмитрий Рогозин («Роскосмос»), Алексей Лихачев («Росатом»), Сергей Когогин («КАМАЗ») и многие другие ключевые фигуры промышленности сегодняшнего дня.

Любые санкции — это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией. Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта», — отметил зампред правительства РФ Юрий Борисов.

Темы саммита:

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Регистрация участников саммита «Промышленная политика в новых реалиях» уже началась. Пройти ее, а также получить подробную информацию по мероприятию можно на официальном сайте саммита npsummit.ru.

Фото: npsummit.ru

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