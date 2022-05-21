Эксперты обсудят, как спасти промышленность

26 мая в Москве на площадке Международного мультимедийного пресс-центра МИА «Россия сегодня» при поддержке РСПП и МГУ пройдет Национальный промышленный саммит «Промышленная политика в новых реалиях». В нем примут участие представители профильных министерств и ведомств, региональных органов исполнительной власти, профильных ассоциаций, крупного национального бизнеса, госкорпораций, бизнес-ассоциаций, а также экономисты и представители СМИ.
Участники будут обсуждать первоочередные шаги по развитию и усилению кооперации между государством и бизнесом для обеспечения ускоренного импортозамещения высоких технологий в системообразующих областях. Среди спикеров — Дмитрий Рогозин («Роскосмос»), Алексей Лихачев («Росатом»), Сергей Когогин («КАМАЗ») и многие другие ключевые фигуры промышленности сегодняшнего дня.
Любые санкции — это не только ограничения, но и новые возможности. В частности, возможности выхода на новые рыночные ниши со своей продукцией. Кроме того, очень важно сегодня не останавливать инвестиционную активность и продолжать те проекты, которые уже были запущены и находятся в стадии, близкой к завершению. Особенно если эти проекты напрямую связаны с задачей снижения зависимости от импорта», — отметил зампред правительства РФ Юрий Борисов.
Темы саммита:
- Национальный технологический суверенитет: возможен ли уход от импортозависимости в высоких технологиях в условиях экономической блокады?
- Back to the USSR? Как обеспечить высокими технологиями не только военных, но и гражданский сектор промышленности?
- Точки роста экономики — системообразующие отрасли: от плана мер экстренного реагирование к стратегическому планированию.
- Кооперационные цепочки. Версия-2022.
- Возможно ли стимулировать инвестиционную активность в условиях санкционного прессинга?
- Экспортная блокада: расчеты по экспортно-импортным операциям.
- Трансформация логистики поставок для В2В-рынков
Регистрация участников саммита «Промышленная политика в новых реалиях» уже началась. Пройти ее, а также получить подробную информацию по мероприятию можно на официальном сайте саммита npsummit.ru.
- Представлен российский авиационный двигатель мощностью 60 000 л.с., такие движки будут устанавливаться на самолеты SSJ-100 и Бе-200.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках.
Фото: npsummit.ru