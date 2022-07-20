Российский кроссовер Evolute: где и когда купить, как обслуживать?

Электромобили новой российской марки должны поступить в продажу уже совсем скоро — осенью текущего года.

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У бренда Evolute будет собственная дилерская сеть, в ее задачи входит продажа машин, гарантийное и постгарантийное обслуживание, а также ремонт машин. По предварительной информации, со старта продаж начнут действовать скидки. Модели Evolute будут включены в госпрограмму льготного автокредитования.

«Старт продаж электромобилей Evolute намечен на осень 2022 года. Приобрести их можно будет в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Сочи и других городах. В данный момент дилерская сеть формируется. География присутствия Evolute будет постепенно расширяться», — приводит сайт «Китайские автомобили» официальное сообщение бренда.

Со старта продаж будет доступна лишь одна модель, в октябре должна добавиться вторая, в ноябре — третья. Далее планируется расширить линейку Evolute до пяти моделей, трех кроссоверов, седана и минивэна. Откуда же такое многообразие?

Не секрет, что Evolute — суть китайские Dongfeng и Seres. Поначалу компания опубликовала тизеры новинок (фото 1 и 2), а позже, в мае 2022 года, провела небольшую презентацию моделей на публике.

Показанный в РФ Evolute i-JOY Оригинальный DFSK Glory E3

По данным источника, первым на российском рынке стартует Evolute i-JOY, известный в Китае под именами Seres S3 и DFSK Glory E3. Сообщалось, что кроссовер получит электромотор мощностью 163 л.с., питающийся от батареи емкостью 53 кВт.ч, заряд которой позволяет пробег в 405 км.

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Завод «Моторинвест» в Липецкой области до 2019 года собирал китайские автомобили марки Changan, но под производство Evolute будет создано 2300 новых рабочих мест. Цены на электрические кроссоверы российской сборки будут известны ближе к старту продаж, который ожидается в сентябре.

Производство Evolute началось в марте 2022 года.

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Фото: t.me / evolute_electrocars, китайские-автомобили.рф