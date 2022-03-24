В России начинают выпускать электромобили — журнал За рулем

В России начинают выпускать электромобили

Мощность предприятия составляет до 100 000 автомобилей в год — седанов, минивэнов и кроссоверов.

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Выпуск электромобилей будет вестись в Липецкой области на заводе «Моторинвеста». На днях Минпромторгом, правительством Липецкой области и «Моторинвестом» был подписан специнвестконтракт (СПИК 2.0).

Согласно контракту, в выпуск электромобилей в течение ближайших 11 лет будет инвестировано 13 млрд рублей. Пока же планируется так называемая «отверточная сборка» электромобилей. Постепенно появятся линии сварки и окраски, а сборочная линия модернизируется.

В России начинают выпускать электромобили

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Сами электромобили — китайской марки Sokon, но в России они будут продаваться под новым брендом Evolute, пишут «Ведомости». Модельный же ряд будет достаточно широким. В него войдут седан, минивэн и три кроссовера разных классов.

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Выпускаемые электромобили будет иметь мощность от 150 до 693 л.с. Благодаря же аккумуляторным батареям емкостью от 53 до 88 кВт·ч они смогут проезжать на одной зарядке до 750 км.

О стоимости электромобилей пока ничего не известно, но, учитывая объемы инвестиций, стоимость аккумуляторов и льготы от государства, можно предположить, что цена электромобилей будет сопоставима со стоимостью машин с ДВС того же класса.

Фото: Sokon

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