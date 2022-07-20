Предпринимателям упростили ввоз иномарок

Временная отмена ЭРА-ГЛОНАСС — это еще не все: изменилось определение единичного транспортного средства.

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Подписанное 15 июля Михаилом Мишустиным Постановление № 1269 упрощает ввоз в Россию подержанных иномарок, причем упрощает сразу с нескольких сторон. Как «За рулем» сообщал ранее, отныне и до февраля 2023 года отменяется требование по дооснащению машин модулем ЭРА-ГЛОНАСС для ввозящих автомобили в страну физических и юридических лиц. Для вторых есть и еще один полезный нюанс.

То же постановление корректирует определение единичного транспортного средства, замечает «Русский автомобиль». Теперь это, в дополнение к прежней формулировке, еще и «колесное транспортное средство,... ввезенное на территорию Российской Федерации юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями».

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Ранее предприниматели имели ограничение на ввоз автомобилей «поштучно», если их возраст превышал три года — эта норма прописана в Техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Нынешнее постановление фактически отменяет эту норму — источник заключает, что теперь юрлицам не нужно получать ОТТС.

Достаточным же будет получить заключение экспертной организации (НАМИ), заменяющее СБКТС. То есть процедура ввоза подержанных иномарок для компаний становится близкой к той, которой пользуются физлица, что открывает для предпринимателей дорогу к параллельному импорту.

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Фото: Zuma / TASS