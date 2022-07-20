В России наладили производство важного компонента для Лады Ларгус

На проект предоставили заем из Фонда развития промышленности.

Материалы по теме АВТОВАЗ выпустит ограниченную серию Lada Largus

Для автомобилей семейства Lada Largus импортозаместили пружины подвески — новым поставщиком этих деталей для популярных фургонов и универсалов стал Уральский пружинный завод (УПЗ) из Белорецка, Башкирия. Поставки упругих элементов для Ларгусов на конвейер АВТОВАЗа он начнет с августа 2022 года, об этом через свой телеграм-канал сообщил Радий Хабиров, глава республики.

Уральский пружинный завод. Фото: пресс-служба главы Башкирии

УПЗ освоил выпуск пружин в рамках программы импортозамещения в российском автопроме — на реализацию проекта предприятию предоставили льготный кредит из федерального Фонда развития промышленности.

Для выпуска указанных деталей на УПЗ создают новый производственный комплекс с автоматизированным оборудованием.

Параллельно белорецкий завод работает над освоением производства комплектующих для других проектов отечественного автопрома.

Материалы по теме Нива Бронто тоже вернется, но не сразу: названы сроки

Заметим, что эта компания производит широкую гамму изделий для железнодорожного транспорта, сельхозтехники и строительной сферы.

Напомним, 20 июля АВТОВАЗ сообщил о скором возобновлении производства фургонов и универсалов Lada Largus.

«За рулем» можно читать в Viber .

Фото: Пресс-служба главы Башкирии