В России наладили производство важного компонента для Лады Ларгус — журнал За рулем

В России наладили производство важного компонента для Лады Ларгус

На проект предоставили заем из Фонда развития промышленности.

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Для автомобилей семейства Lada Largus импортозаместили пружины подвески — новым поставщиком этих деталей для популярных фургонов и универсалов стал Уральский пружинный завод (УПЗ) из Белорецка, Башкирия. Поставки упругих элементов для Ларгусов на конвейер АВТОВАЗа он начнет с августа 2022 года, об этом через свой телеграм-канал сообщил Радий Хабиров, глава республики.

В России наладили производство важного компонента для Лады ЛаргусУральский пружинный завод. Фото: пресс-служба главы Башкирии
Уральский пружинный завод. Фото: пресс-служба главы Башкирии

УПЗ освоил выпуск пружин в рамках программы импортозамещения в российском автопроме — на реализацию проекта предприятию предоставили льготный кредит из федерального Фонда развития промышленности.

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Для выпуска указанных деталей на УПЗ создают новый производственный комплекс с автоматизированным оборудованием.

Параллельно белорецкий завод работает над освоением производства комплектующих для других проектов отечественного автопрома.

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Заметим, что эта компания производит широкую гамму изделий для железнодорожного транспорта, сельхозтехники и строительной сферы.

Фото: Пресс-служба главы Башкирии

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Отзывы о LADA Largus (11)

LADA 2017 / срок владения 6 месяцев — 1 год

Достоинства:

Вестимость, подвеска

Недостатки:

Динамика, управляемость, эргономика, сиденья, в салон попадает пыль.

Комментарий:

Автомобиль служебный, куплен в 2019 году для поездок по области, в том числе по грунтовым дорогам. Потому выбрана модификация Кросс. Выбирали не очень долго, бюджет был такой, что не разгуляешься. После покупки Ларгус используется очень активно, ездит в основном по трассам и немного по грунтовкам...

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