Сочлененный самосвал КАМАЗ показали в движении (ВИДЕО)

Камский автозавод на своем официальном канале в видеохостинге Youtube разместил промо-видео, на котором впервые показан в движении сверхтяжелый карьерный самосвал Геркулес 40, его особенность — сочлененная конструкция шасси. В ролике в частности можно рассмотреть работу разработанного в России узла сочленения.
Напомним, КАМАЗ-6561 Геркулес-40 впервые публично показали в сентябре 2021 года. Эта машина с колесной формулой 6x6 содержит в себе множество инноваций. Например, оснащена силовой установкой типа «последовательный гибрид» — турбодизель здесь приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Установка также оснащена системой рекуперации, аккумулирующей кинетическую энергию при спусках в карьер, — это решение снижает расход топлива на 15% в сравнении с обычным дизельным аналогом.
Снаряженная масса шасси — 31 тонна, грузоподъемность — 40 т.
Пока Геркулес-40 проходит испытания, по их завершении компания начнет сборку таких машин по заказам горнодобывающих компаний.
- «За рулем» можно читать в Viber.