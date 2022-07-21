Сочлененный самосвал КАМАЗ показали в движении (ВИДЕО)

КАМАЗ начал испытания Геркулеса-40.

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Камский автозавод на своем официальном канале в видеохостинге Youtube разместил промо-видео, на котором впервые показан в движении сверхтяжелый карьерный самосвал Геркулес 40, его особенность — сочлененная конструкция шасси. В ролике в частности можно рассмотреть работу разработанного в России узла сочленения.

Напомним, КАМАЗ-6561 Геркулес-40 впервые публично показали в сентябре 2021 года. Эта машина с колесной формулой 6x6 содержит в себе множество инноваций. Например, оснащена силовой установкой типа «последовательный гибрид» — турбодизель здесь приводит в действие электрический генератор, который дает энергию для тягового электродвигателя и заряжает аккумуляторную батарею. Установка также оснащена системой рекуперации, аккумулирующей кинетическую энергию при спусках в карьер, — это решение снижает расход топлива на 15% в сравнении с обычным дизельным аналогом.

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Снаряженная масса шасси — 31 тонна, грузоподъемность — 40 т.

Пока Геркулес-40 проходит испытания, по их завершении компания начнет сборку таких машин по заказам горнодобывающих компаний.

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