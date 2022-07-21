Для «антикризисной» Гранты возродили деталь из начала 2000-х — журнал За рулем

Для «антикризисной» Гранты возродили деталь из начала 2000-х

От нее начали отказываться в 2007-м, когда поставщиком для Калины первого поколения стал Bosch.

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Предприятие АО «ВИС» начало изготовление регулятора давления заднего тормоза (РДЗТ) для автомобилей Lada Granta в комплектации Classic’22. Напомним, в этой комплектации у машин нет системы АБС — именно в таком случае для нормальной работы тормозной системы необходим РДЗТ, в простонародье «колдун».

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«Предприятие получило новый заказ на производство РДЗТ в связи с репутацией надежного стратегического поставщика широкого номенклатурного ряда запасных частей и автокомпонентов для сборки автомобилей, отвечающего за стабильное качество выпускаемой продукции и располагающегося в доступной близости от заказчика», — сообщает пресс-служба ПАО «КАМАЗ», в структуру которого входит АО «ВИС».

Сообщается также, что изготовление узла было освоено в кратчайшие сроки — производственные линии на АО «ВИС» дооснащены всем необходимым оборудованием, организованы дополнительные рабочие места. Ранее это же предприятие являлось прямым поставщиком РДЗТ на конвейеры по сборке внедорожников Niva.

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Напомним, АВТОВАЗ начал устанавливать АБС на автомобили Lada Kalina первого поколения в октябре 2007 года, поставщиком электронной системы стал российский завод немецкой фирмой Bosch. До этого момента на Калине, выпускавшейся с 2004 года, использовался вышеупомянутый гидравлический РДЗТ. Сейчас модифицированную платформу Калины использует Гранта. Поставщиком АБС до весны 2022 года оставался все тот же завод Bosch.

Фото: Viber / На заводе

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Отзывы о LADA Granta (20)

LADA 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Лично для меня комфортнее соляриса, ауди А4, лансера 10, киа рио, весты. Это то с чем сравнивал.

Недостатки:

Неправильно спроектирована установка ручника, а сейчас добавилась еще и цена

Комментарий:

Своих доработок немного: круиз-контроль, правильные светодиоды (лучше один раз заплатить до 500 руб и забыть(Китай, но правильный)) во все фонари, кроме головного света и ПТФ. Задний ход — светодиодная Н4. Головной свет и ПТФ — только Hella. Передние тормозные колодки ATE...

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