Продажи новой Весты - раньше, чем планировали?

Новый поворот в ситуации с Vesta NG: по предварительной информации, товарные машины могут поступить в автосалоны уже в ближайшие дни.

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Обновленную Lada Vesta могут выпустить в продажу в ближайшее время. По сообщению Лада.Онлайн, это будут автомобили Lada Vesta NG («new generation») из числа тех, что на предприятии успели собрать до приостановки производства. Таким образом, речь идет об ограниченной партии (как в случае с Largus), а не скором возобновлении производства.

По данным источника, информация о доставке в автосалоны Lada единичных экземпляров Vesta NG получена непосредственно от представителя дилерской сети. В пресс-службе АВТОВАЗа отметили, что пока не подтверждают эти данные.

Источник уточняет, что всего между дилерами (их около 300) распределят примерно 800 автомобилей во всех типах кузова: седан, седан Кросс, SW и SW Cross (на фото) — в средних комплектациях Comfort+ и Luxe. Сообщается также, что производитель запрещает дилерам без согласования передавать машины журналистам и блогерам.

Цены на автомобили, пишет автор поста, объявят в конце июля.

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Напомним, что первая обновленная Vesta сошла с конвейера завода Lada Ижевск 22 февраля этого года, тогда же ее представили журналистам — правда, интерьер новинки остался скрыт. Сейчас предприятие находится в простое, работники получают выплаты в размере 2/3 от среднего заработка, привлекаются на общественные работы и переводятся на другие предприятия.

Но сборку Весты все же планируют возобновить. Согласно заявлению президента АВТОВАЗа Максима Соколова, это произойдет в начале 2023 года.

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Фото: АВТОВАЗ