Веста, живи: еще одну импортную деталь удалось заместить — журнал За рулем

Веста, живи: еще одну импортную деталь удалось заместить

У владельцев иномарок тоже есть повод для оптимизма: новые компоненты российского производства уже поступают в сервисные центры.

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В городе Балаково Саратовской области освоено производство важной детали для Lada Vesta — компания «Полиуретандеталь» получила патент на особо прочную прокладку поддона двигателя, применяющемся в указанной модели. Конкретный вариант двигателя — 1.6 или 1.8 (на фото) — не указывается. Зато известно, что в рамках работы по импортозамещению компания освоила уже около тысячи разных деталей.

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Специализирующаяся на выпуске автозапчастей из силиконовых смесей «Полиуретандеталь» теперь сможет выпускать компоненты, которые прежде везли из Германии, Австрии, Турции, Польши, Чехии и Сербии. Это детали для иномарок, и они уже поступают в сервисные центры всей страны, пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

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Кроме того, до конца года в компании хотят начать производство еще 30 новых позиций автозапчастей. В частности, это будут детали для Hyundai, Kia, Toyota, Peugeot и Opel. Сейчас номенклатура включает около 2 тысяч изделий для АВТОВАЗа и КАМАЗа. Благодаря расширению производства «Полиуретандеталь» перекроет прошлогодние результаты на 30%, завершит строительство нового корпуса и модернизирует оборудование, говорят в компании.

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Что касается Весты, то вновь муссируются слухи о возможном переносе сборки в Тольятти из Ижевска (там, якобы, оставят лишь производство комплектующих), но такая информация появляется не в первый раз, каждый раз опровергается пресс-службой — и не подтверждается. Посмотрим, как будет на этот раз, пока говорить о каких-либо конкретных шагах явно преждевременно.

Фото: АВТОВАЗ

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