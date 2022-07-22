Веста, живи: еще одну импортную деталь удалось заместить

У владельцев иномарок тоже есть повод для оптимизма: новые компоненты российского производства уже поступают в сервисные центры.

В городе Балаково Саратовской области освоено производство важной детали для Lada Vesta — компания «Полиуретандеталь» получила патент на особо прочную прокладку поддона двигателя, применяющемся в указанной модели. Конкретный вариант двигателя — 1.6 или 1.8 (на фото) — не указывается. Зато известно, что в рамках работы по импортозамещению компания освоила уже около тысячи разных деталей.

Специализирующаяся на выпуске автозапчастей из силиконовых смесей «Полиуретандеталь» теперь сможет выпускать компоненты, которые прежде везли из Германии, Австрии, Турции, Польши, Чехии и Сербии. Это детали для иномарок, и они уже поступают в сервисные центры всей страны, пишет ТАСС со ссылкой на региональное министерство промышленности и энергетики.

Двигатель ВАЗ-21179, он есть в гаммах двигателей у Lada Vesta и XRAY

Кроме того, до конца года в компании хотят начать производство еще 30 новых позиций автозапчастей. В частности, это будут детали для Hyundai, Kia, Toyota, Peugeot и Opel. Сейчас номенклатура включает около 2 тысяч изделий для АВТОВАЗа и КАМАЗа. Благодаря расширению производства «Полиуретандеталь» перекроет прошлогодние результаты на 30%, завершит строительство нового корпуса и модернизирует оборудование, говорят в компании.

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Что касается Весты, то вновь муссируются слухи о возможном переносе сборки в Тольятти из Ижевска (там, якобы, оставят лишь производство комплектующих), но такая информация появляется не в первый раз, каждый раз опровергается пресс-службой — и не подтверждается. Посмотрим, как будет на этот раз, пока говорить о каких-либо конкретных шагах явно преждевременно.

Ларгус тоже активно «импортозамещают» — освоено производство пружин подвески.

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Фото: АВТОВАЗ