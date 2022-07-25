Штраф ГИБДД могут признать неправомерным — суд разъяснил — журнал За рулем

Штраф ГИБДД могут признать неправомерным — суд разъяснил

Решение зависит от того, правильно ли сотрудник Госавтоинспекции выполнял должностные инструкции, когда фиксировал нарушение.

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Ситуацию объяснили на примере случая с автолюбителем из Нижнего Новгорода. Ему удалось оспорить наказание за оставление места ДТП. Кассационный суд отменил решение о штрафе, а дело направили на новое рассмотрение.

Причиной для такого решения стало отсутствие всего одной подписи оштрафованного в протоколе об административном правонарушении. Пустой осталась графа о разъяснении прав лицу, в отношении которого возбуждено производство по делу.

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Юридическое обоснование такого решения в интервью «Российской газете» дала Мария Спиридонова — член Ассоциации юристов России. Она объяснила, что сотрудники ГИБДД обязаны в деталях сообщить нарушителю его права. В том числе рассказать, что гражданин имеет право знакомиться со всеми материалами дела, представлять доказательства, пользоваться юридической помощью защитника и так далее. А подпись в протоколе — свидетельство того, что правоохранитель выполнил инструкцию.

Также эксперт рассказала о правилах, которых сотрудники ГИБДД должны придерживаться во время общения с водителями. Даже в случае совершенного нарушения не допускается нравоучений со стороны сотрудника в форме. Все разъяснения должны быть основаны исключительно на действующем законодательстве.

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