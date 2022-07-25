Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию

Если вы собираетесь путешествовать летом на своем Kia Rio, стоит заранее подготовить машину к дороге. «За рулем» создал оптимальный сервисный комплект для любителей дальних поездок.

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Конец лета — традиционный сезон отпусков и семейных «экспедиций» к морю. При этом длительная поездка станет непростым испытанием для автомобиля.

Дело в том, что на загородных трассах много пыли, песка и бетонной взвеси из-за ремонта дорог. Плохая фильтрация воздуха, попадающего в мотор, способна погубить его за считаные километры.

Масляный фильтр «За рулем» при невысокой цене отлично очищает масло от частиц износа.

Кроме того, в жару ДВС работает с повышенной нагрузкой и нуждается в качественной очистке масла — отправляться в дорогу лучше на свежем моторном масле, а не на грани его замены.

Воздушный фильтр для автомобиля Kia Rio обладает высокой пылеемкостью, а потому сможет долго защищать двигать от абразивных частиц.

Стоит ли говорить, что в салон проникают газы и сажа от чадящих дымом грузовиков, что плохо сказывается на здоровье путешественников, поэтому перед поездкой лучше установить угольный салонный фильтр.

Салонный фильтр от «За рулем» можно купить в двух исполнениях: угольном и обычном.

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Мы выпустили качественный комплект для подготовки Kia Rio к путешествию.

В него входят все фильтры и набор тормозных колодок, которые на трассе будут испытывать повышенные нагрузки.

Собрать комплект можно по ссылке.

На чем сейчас готовы экономит водители, вы узнаете тут.



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Фото: Kia, «За рулем»