Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию
Если вы собираетесь путешествовать летом на своем Kia Rio, стоит заранее подготовить машину к дороге. «За рулем» создал оптимальный сервисный комплект для любителей дальних поездок.
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Конец лета — традиционный сезон отпусков и семейных «экспедиций» к морю. При этом длительная поездка станет непростым испытанием для автомобиля.
Дело в том, что на загородных трассах много пыли, песка и бетонной взвеси из-за ремонта дорог. Плохая фильтрация воздуха, попадающего в мотор, способна погубить его за считаные километры.
Масляный фильтр «За рулем» при невысокой цене отлично очищает масло от частиц износа.
Масляный фильтр «За рулем» при невысокой цене отлично очищает масло от частиц износа.
Кроме того, в жару ДВС работает с повышенной нагрузкой и нуждается в качественной очистке масла — отправляться в дорогу лучше на свежем моторном масле, а не на грани его замены.
Воздушный фильтр для автомобиля Kia Rio обладает высокой пылеемкостью, а потому сможет долго защищать двигать от абразивных частиц.
Воздушный фильтр для автомобиля Kia Rio обладает высокой пылеемкостью, а потому сможет долго защищать двигать от абразивных частиц.
Стоит ли говорить, что в салон проникают газы и сажа от чадящих дымом грузовиков, что плохо сказывается на здоровье путешественников, поэтому перед поездкой лучше установить угольный салонный фильтр.
Салонный фильтр от «За рулем» можно купить в двух исполнениях: угольном и обычном.
Салонный фильтр от «За рулем» можно купить в двух исполнениях: угольном и обычном.
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Мы выпустили качественный комплект для подготовки Kia Rio к путешествию.
В него входят все фильтры и набор тормозных колодок, которые на трассе будут испытывать повышенные нагрузки.
Собрать комплект можно по ссылке.
Фото: Kia, «За рулем»
Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию
Если вы собираетесь путешествовать летом на своем Kia Rio, стоит заранее подготовить машину к дороге. «За рулем» создал оптимальный сервисный комплект для любителей дальних поездок. Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию
Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию
Если вы собираетесь путешествовать летом на своем Kia Rio, стоит заранее подготовить машину к дороге. «За рулем» создал оптимальный сервисный комплект для любителей дальних поездок. Выпущен комплект для подготовки Kia Rio к путешествию
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