В ГИБДД нашли новый способ наказания нарушителей — журнал За рулем

В ГИБДД нашли новый способ наказания нарушителей

Относительно безболезненный, но вполне доходчивый.

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В Красноярском крае в ходе масштабного рейда по пресечению нарушений ПДД сотрудники Госавтоинспекции не штрафовали водителей, а показывали им видеозаписи реальных аварий. Шок-контентом сотрудники решили напомнить водителям о соблюдении правил дорожного движения.

Летом аварий на дорогах традиционно становится больше, отмечают в ГИБДД. И стараются вести разнообразную профилактическую работу.

В ГИБДД нашли новый способ наказания нарушителей

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По статистике, в большинстве аварий виноваты сами водители, которые выезжают на полосу встречного движения, превышают скорость, управляют машиной в нетрезвом состоянии и т.д. Тяжелые последствия таких ДТП часто еще и связаны с игнорированием водителями средств пассивной безопасности автомобиля. Так, в каждом втором ДТП с погибшими кто-то из участников не был пристегнут ремнями безопасности.

Часто участники не осознают последствия нарушений ПДД. Показывая нарушителям видеозаписи реальных ДТП, которые произошли из-за аналогичных нарушений, сотрудники Госавтоинспекции пытались погрузить водителей в стрессовую ситуацию и дать возможность осознать, что с ними может произойти такая же трагедия. Интересно, что контент подбирали с учетом нарушения, которое совершил каждый из остановленных водителей.



Фото: ГИБДД

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