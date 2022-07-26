Корейские машины возвращаются на российский рынок

Прежних показателей импорт еще не достиг, но минимальный порог уже далеко позади.

Минимальные показатели ввоза авто из Южной Кореи эксперты фиксировали в апреле. Об этом напоминает газета «Коммерсантъ». В июне же, судя по данным корейской таможни, в Россию ввезли автомобилей на сумму около 22 миллиона долларов. Примерно такие же показатели фиксировались в марте, когда объемы ввоза только начали снижаться.

Однако если рассматривать импорт в объемном выражении, то мартовские показатели еще не достигнуты. В начале весны в Россию ввезли 2 тысячи тонн корейских авто, тогда как в июле пока только 1,6 тысячи тонн. Для сравнения: в апреле поставки упали до 0,3 тыс. тонн, или $3,8 млн.

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При этом в таможенной статистике Кореи в мае-июне зафиксированы значительные объемы поставок машин из России. И это несмотря на то, что с марта правительство РФ ввело запрет на экспорт автомобилей. Поэтому эксперты полагают, что в статистике отражены корейские автомобили, которые были отправлены в РФ, но в итоге из-за логистических сложностей не были доставлены, вернулись в Корею.

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Фото: depositphotos.com