Губернатор Белгородской области рассказал, зачем купили бронеавтомобиль Буран

Покупка не дешевая — 17,5 миллиона рублей, но жизненно необходимая.

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Власти Белгородской области действительно купили бронеавтомобиль Буран за 17,5 млн рублей, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков ВКонтакте, отвечая на вопрос жителя во время прямого эфира передачи «10 вопросов Губернатору».

Бронеавтомобиль Буран модификации АРС10, 5-го класса бронезащиты. Он добавил, что также закупили бронежилеты и каски.

«Для вас не секрет, что у нас не самая простая ситуация в приграничных территориях, например, Журавлевке, Нехотеевке, и выехать, чтобы оказать помощь, без спецтранспорта на сегодня невозможно. Мы не можем подвергать опасности жизнь людей, медперсонал, администрацию и т.д. На сегодняшний день ситуация такая, какая есть, данный автомобиль мы приобрели, мы предоставляем его и работникам МЧС, которые передвигаются в рамках гуманитарных конвоев во многие населенные пункты. Мы делаем главное — обеспечиваем безопасность тех людей, которые помогают жителям Украины, жителям Белгородской области», — пояснил губернатор.

Вместимость приобретенного автомобиля — десять человек. Автомобиль оснащен мотором ЯМЗ-534 мощностью 210 лошадиных сил и механической коробкой передач. Длина бронемашины — 6285 мм, ширина — 2260 мм, высота — 2350 мм, колесная база — 3770 мм, клиренс — 340 мм.

Снаряженная масса такого автомобиля, согласно сайту производителя, 9100 кг, грузоподъемность — 1500 кг.