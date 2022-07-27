Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте — журнал За рулем

Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте

Мы провели опрос на сайте, читатели высказали свое мнение, а наш эксперт разложил все по полочкам.

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Какую клемму лучше снимать с аккумулятора при ремонте — плюсовую или минусовую? Вроде бы простой вопрос, но в интернете можно встретить различные рекомендации. Одни считают, что минусовую безопаснее — чтобы случайно не произошло замыкания. Другие же рекомендуют во избежание «статического разряда» (?) снимать плюсовую. Третьи, чтобы не путаться, снимают сразу обе.

Мнения наших читателей тоже разделились. За «минус» проголосовали 50% респондентов, «плюс» выбрали 21% наших читателей. Снимать лучше обе — так полагают 23%. Ответ «не имеет значения» набрал 6% голосов.

Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте

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Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте
— С точки зрения г-на Ома, отключать можно любую клемму — никакой разницы не будет. Тем не менее, на практике лучше снимать именно отрицательный провод. Смысл простой: орудуя гаечным ключом или иным токопроводящим инструментом вблизи положительной клеммы АКБ, можно случайно «коротнуть» ее на любую металлическую подкапотную деталь, соединенную с «минусом». Итогом будет короткое замыкание, даже если провод с плюсовой клеммы вы отсоединили. А при отключенной отрицательной клемме ничего страшного произойти не может — если, конечно, не ронять гаечный ключ на обе клеммы сразу.

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Напомню, что на большинстве современных автомобилей любое отключение АКБ приведет к обнулению данных оперативной памяти — их затем придется восстанавливать. К примеру, фирма Ауди вообще не рекомендует отключать клеммы бортовой сети от АКБ. А на отдельных автомобилях премиум-сегмента отключение АКБ воспринимается как несанкционированное вмешательство, после чего электронный блок управления блокируется, и разблокировать его смогут только авторизованные сервисмены. Помните об этом!


Фото: Depositphotos и «За рулем»

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