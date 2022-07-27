Автоэксперт объяснил, какую клемму безопаснее снимать с АКБ при ремонте

Мы провели опрос на сайте, читатели высказали свое мнение, а наш эксперт разложил все по полочкам.

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Какую клемму лучше снимать с аккумулятора при ремонте — плюсовую или минусовую? Вроде бы простой вопрос, но в интернете можно встретить различные рекомендации. Одни считают, что минусовую безопаснее — чтобы случайно не произошло замыкания. Другие же рекомендуют во избежание «статического разряда» (?) снимать плюсовую. Третьи, чтобы не путаться, снимают сразу обе.

Мнения наших читателей тоже разделились. За «минус» проголосовали 50% респондентов, «плюс» выбрали 21% наших читателей. Снимать лучше обе — так полагают 23%. Ответ «не имеет значения» набрал 6% голосов.

Мнение эксперта

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

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Напомню, что на большинстве современных автомобилей любое отключение АКБ приведет к обнулению данных оперативной памяти — их затем придется восстанавливать. К примеру, фирма Ауди вообще не рекомендует отключать клеммы бортовой сети от АКБ. А на отдельных автомобилях премиум-сегмента отключение АКБ воспринимается как несанкционированное вмешательство, после чего электронный блок управления блокируется, и разблокировать его смогут только авторизованные сервисмены. Помните об этом!