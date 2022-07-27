Стоит ли сигналить в городе? Мнение читателей

Часть ответивших честно признались, что используют клаксон часто — и не видят в этом ничего плохого.

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Задумывались ли вы о том, как часто используете звуковой сигнал за рулем? Ведь эта довольно конкретная мера воздействия на окружающую действительность — и каким будет это воздействие, решать только вам. В официальном аккаунте «За рулем» в Viber мы провели опрос на эту тему.

Результаты получились довольно интересными. Из 3 тысяч респондентов 53 человека (что не так уж и мало) честно признались, что используют клаксон часто и не видят в этом ничего плохого.

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Вторая по численности группа — это 9% ответивших, что сигналят время от времени. А еще 14% практически не используют сигнал, предпочитая другие способы быть замеченными участниками движения.

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При этом большинство наших читателей сигналят другим водителям только ввиду острой необходимости — если без использования звукового сигнала невозможно обойтись вовсе. Во всяком случае, именно такой ответ на наш вопрос дал 2301 подписчик из 3123 опрошенных.

Недавно наши читатели высказались, что они думают по поводу снижения цен на топливо.

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