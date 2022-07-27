Стоит ли сигналить в городе? Мнение читателей

Задумывались ли вы о том, как часто используете звуковой сигнал за рулем? Ведь эта довольно конкретная мера воздействия на окружающую действительность — и каким будет это воздействие, решать только вам. В официальном аккаунте «За рулем» в Viber мы провели опрос на эту тему.
Результаты получились довольно интересными. Из 3 тысяч респондентов 53 человека (что не так уж и мало) честно признались, что используют клаксон часто и не видят в этом ничего плохого.
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Вторая по численности группа — это 9% ответивших, что сигналят время от времени. А еще 14% практически не используют сигнал, предпочитая другие способы быть замеченными участниками движения.
При этом большинство наших читателей сигналят другим водителям только ввиду острой необходимости — если без использования звукового сигнала невозможно обойтись вовсе. Во всяком случае, именно такой ответ на наш вопрос дал 2301 подписчик из 3123 опрошенных.
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Фото: Depositphotos