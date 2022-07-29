Импортозамещение в действии: в России представили новое семейство авточипов

Предприятие «Микрон» готово довести до 80% локализацию микросхем для автопрома в России.

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На заводе «Микрон» подготовили к поставкам 10 типов микросхем для приборных блоков автомобилей. Автокомпоненты готовы к применению для локализации систем кузовной электроники и управления двигателем, систем помощи водителю, а также осветительных приборов.

В ассортимент продукции входят как массовые чипы, так и адаптированные под требования конкретных автопроизводителей.

«32 типа микросхем готовы к освоению и могут выпускаться у нас на имеющемся оборудовании, а в ближайшем будущем могут быть разработаны и запущены в производство еще 40, что позволит кратно нарастить локализацию в электронных блоках для автопрома и довести ее до 80%», — сообщил заместитель генерального директора по коммерческой деятельности АО «Микрон» Евгений Кузьмин.



Продукцию «Микрона» активно осваивают российские автопроизводители в рамках программы импортозамещения.

О «Микроне»

Группа компаний «Микрон» более 15 лет производит и поставляет микросхемы управления питанием в сегменте автоэлектроника как для внутреннего, так и для международного рынка. В продуктовом портфеле — регуляторы и стабилизаторы напряжения, микросхемы управления светодиодными приборами освещения, драйверы спидометра и тахометра, LED-драйверы и другие автокомпоненты. Осуществляются поставки кристаллов как на пластинах, так и установленные в корпуса полупроводники.

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«Микрон» — единственный отечественный производитель микросхем для автоэлектроники, прошедший международную сертификацию.

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