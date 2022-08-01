Пьяный друг хочет сесть за руль? Вот как надо поступить

Такие случаи, увы, нередки. Зачастую водитель даже не сознает, насколько он пьян и какими тяжелыми могут быть последствия.

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Ситуация — после застолья человек хочет сесть за руль и подвезти вас или другого гостя. Ему нужно решительно воспрепятствовать, и даже если дойдет до конфликта, суд будет на вашей стороне, рассказал юрист общественного движения автомобилистов «Свобода выбора», адвокат Сергей Радько в эфире радио Sputnik.

Потому что удерживая нарушителя от такого поступка, мы предотвращаем гораздо больший вред, который может нанести такой человек.

Как же действовать, чтобы обезвредить подвыпившего водителя? Сначала попытайтесь отобрать и спрятать ключи от автомобиля. Если это не получится, можно и нужно позвонить в полицию.

«Понятно, что попытка лишить пьяного водителя ключей от его машины может вызвать ответную реакцию, но данное действие с вашей стороны абсолютно законно. Если пассажир машины не дает неадекватному или пьяному водителю уехать, то в этих действиях нет никакого нарушения», — объяснил автоюрист.

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В любом случае нужно сделать все, что в ваших силах, чтобы не пустить пьяного на дорогу. Закон будет на стороне того, кто препятствует употребившему алкоголь.