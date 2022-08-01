Mercedes-Benz отзывает машины из-за проблем с тормозами

Это автомобили, которые ездят по дорогам страны начиная с 2004 года.

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О старте отзывной кампании сообщили в Росстандарте. Отзыву подлежат более 38 тысяч автомобилей Mercedes-Benz GL (тип 164), ML (тип 164), R-Class (тип 251), реализованных в период с 2004 по 2014 годы.

Необходимость массового ремонта вызвана прогрессирующей коррозией металла. У автомобилей этих марок она возникает в местах соединения корпуса автомобиля и вакуумного усилителя тормозов. Эксперты отметили, что проблема может возникать из-за частого попадания воды вследствие длительной эксплуатации машины. Из-за коррозии нарушается герметичность вакуумного усилителя. А следовательно, сила торможения уменьшается.

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Представители компании проинформирует владельцев, чьи машины попадают в данную категорию, при помощи телефонных звонков или сообщений. Также водителям предлагают не дожидаться звонка, а самостоятельно проверить, не подлежит ли автомобиль отзыву. Это можно сделать на сайте Росстандарта. Для этого потребуется сравнить VIN-номер авто с представленными в списке.



На всех автомобилях, которые входят в отзывную программу, проверят вакуумный усилитель тормозов. При необходимости проведут ремонт или замену. Работа для владельцев будет бесплатной.