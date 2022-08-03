Известна причина увольнений на Ижевском автозаводе

Персоналу предложили подписать заявления в обмен на денежную компенсацию

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О том, что сотрудникам предлагают оставить рабочие места, стало известно после публикации приказа в группе Нетипичный АВТОВАЗ. Документ гласит, что сотрудникам, которые изъявят желание расторгнуть трудовой договор, полагается материальная компенсация. Срок на принятие решения — до конца августа.

При этом сумма выплат не фиксированная. Она зависит от стажа и профессиональной компетенции сотрудников. Те, кто работает на заводе до 20 лет, получат пять окладов, от 20 до 30 лет — шесть окладов. А работники со стажем более 30 лет получают семь среднемесячных заработных плат.

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Выходные пособия для других категорий сотрудников тоже расписаны. Так, женщинам, которые находятся в декретном отпуске, будут выплачивать ежемесячно 60% от МРОТ до достижения ребенком четырехлетнего возраста или по 31 декабря 2023 года. А в случае перехода сотрудника к другому работодателю он вправе рассчитывать на сумму в размере 12 минимальных размеров оплаты труда.

Сейчас на заводе трудится около 2000 человек. Источник сообщает, что увольнения не связаны с переносом производства модели Лада Веста в Тольятти.

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Фото: Раиса Ибрагимова / ТАСС