Еще одна страна готова помочь нам с запчастями

Она в основном известна нам как экзотический курорт, а также экспортер фруктов, овощей и морепродуктов.

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Таиланд готов поставлять России автозапчасти, заявил чрезвычайный и полномочный посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават.

Помимо традиционных продуктов экспорта: фруктов, овощей и морепродуктов стране есть чем заинтересовать наших покупателей, она может поставлять автомобильные запчасти, спортивный и медицинский инвентарь, медикаменты и многое другое, передают его слова РИА Новости.

«Для российских импортеров может найтись довольно много многообещающих сфер, если они в этом заинтересованы», — добавил он.

Недооценивать слова Сасивата Вонгсинсавата не стоит, Таиланд постепенно превратился в «Азиатский Детройт» и стал одним из центров автомобилестроения в регионе.

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Японские производители, такие как Toyota и Mitsubishi, работают в Таиланде с 1960-х годов. За ними последовали GM, Ford, Mercedes-Benz и BMW. Автомобили из этой страны экспортируются на 15 рынков мира. Сопутствующее производство запчастей в стране также хорошо налажено.

Известно, что Таиланд работал над этим в течение трех десятилетий: чтобы сохранить производство внутри страны, здесь действуют пошлины в размере 80% на импорт автомобилей и 60% — мотоциклов. Иностранным инвесторам предлагают различные преференции — право собственности за землю, упрощенный порядок документооборота и налоговые льготы.

Безусловно, это хорошая новость для российского автопрома, который сейчас активно ищет адекватную замену западной автокомпонентной продукции, но процесс замещения не такой быстрый.

В любом случае, пока основными поставщиками запчастей на отечественный рынок остаются Китай и Турция.