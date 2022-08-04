Продажи новой Lada начались до официального объявления завода

Дилеры разместили объявления о продаже с уже установленными ценами.

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О том, что партия машин Lada Vesta нового поколения готова к отгрузке, заявил сам производитель. Однако цены, по которым машины будут продаваться, официально так и не были названы. Тем не менее, отмечает «Российская газета», объявления о прежде машин уже начали появляться на крупнейших сайтах.

О старте продаж заявляют дилеры Lada в разных регионах страны. Так, в Уфе дистрибьютор марки предлагает универсал Lada Vesta SW в комплектации Luxe с мотором 1.6 литра и вариатором. За автомобиль назначена цена 1 950 000 рублей.

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Похожие предложения появились и в других регионах. Например, в Кировской области объявили о продаже седана и универсала Веста нового поколения. Их стоимость 1 674 720 рублей и 1 621 120 рублей соответственно.

Источник не исключает, что цены непосредственно в салонах могут отличаться от указанных на онлайн-площадках. Однако официального объявления рекомендованных цен производитель до сих пор не сделал.

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