На продажу выставлен автомобиль прицессы Дианы

В середине 1980-х принцесса водила изготовленный на заказ Ford Escort RS Turbo. Теперь он уходит с молотка.

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Ford Escort сейчас не выглядит по-настоящему королевским, не так ли? Даже 132-сильный Escort RS Turbo. Он недостаточно помпезен, в нем нет роллс-ройсовского обилия кожи, плавности хода и роскоши. Но у него есть очень важное достоинство — когда-то им управляла сама принцесса Уэльская леди Ди. Он будет выставлен на торги незадолго до 25-й годовщины ее смерти (принцесса погибла 31 августа 1997 г.).

Это был не единственный Ford Escort, который она водила: в мае 1981 года принц Чарльз подарил леди Диане Ford Escort 1.6 Ghia, который был продан с аукциона в июле 2021 года. Некоторое время леди Ди водила красный кабриолет, что, как говорят, не одобряли сотрудники службы безопасности.

Согласно Silverstone Auctions, леди Диана настаивала на черном Escort RS Turbo. По данным издания, это единственный RS Turbo в таком окрасе. Решетка с пятью черными ламелями также отличается от серийной версии, которая имеет три широких ламели. Вдоль кузова идет голубая декоративная полоска. Украшен автомобиль синими логотипами «RS» и «Turbo».

Двигатель этого Ford RS рядный четырехцилиндровый, с турбокомпрессором Garrett T3 он выдавал 132 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая.

До 100 км/ч автомобиль разгонялся за 8,7 секунды, максимальная скорость — 200 км/ч.

На фото леди Диана за рулем, на заднем сиденье в детском кресле ее сын принц Уильям. На пассажирском сиденье всегда находился сотрудник службы безопасности. Эскорт был зарегистрирован 23 августа 1985 года. Леди Диана за три года проехала на компактном автомобиле около 10 880 километров.

После нее машиной какое-то время пользовалась жена менеджера Форда, а потом, в 2008 году, королевский компакт был продан коллекционеру. По данным аукционного дома, как текущий пробег в 24 961 милю (39 938 километров), так и история автомобиля задокументированы в журналах технического обслуживания, есть счета-фактуры и заметки о пользовании.

Ford Escort RS Turbo и сегодня выглядит ослепительно, и вряд ли найдется предыдущий владелец, более популярный, чем принцесса Диана. Так что будет любопытно узнать, какую цену дадут за этот уникальный Ford Escort.

Здесь о другом Ford Escort, которым владела принцесса.



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