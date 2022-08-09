Назван новый способ оформить ДТП без ожидания

Все бумаги водители сами смогут заполнить в своем смартфоне.

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Для того чтобы оформить мелкое ДТП, больше не придется ждать сотрудников ГИБДД. Процедуру можно будет провести онлайн. Для этого понадобится выход в Сеть и регистрация в приложении «Госуслуги Авто», сообщает Газета.ру.

Функция заполнения европротокола появилась после выхода свежей версии приложения. Однако не все случаи подходят для того, чтобы оформить их онлайн. Это можно сделать, только если соблюдаются следующие условия:

в аварии нет пострадавших

в ДТП участвовали только два транспортных средства

не повреждено имущество третьих лиц и придорожная инфраструктура







