В Россию едет недорогой конкурент Toyota Land Cruiser — журнал За рулем

В Россию едет недорогой конкурент Toyota Land Cruiser

Процесс сертификации уже запущен, и скоро внедорожник появится в продаже.

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Great Wall сертифицирует в России внедорожник Tank 500, который станет альтернативой японскому Toyota Land Cruiser. У новинки такой же мощный трехлитровый шестицилиндровый двигатель, развивающий 349 л.с. и 500 Нм, и богатое оснащение. Что касается внешности, то она тоже соответствует.

В паре с двигателем работает 9-ступенчатый автомат, передающий крутящий момент на все колеса через раздаточную коробку. Кроме того, у машины три блокировки дифференциалов — межосевого, переднего и заднего. То есть это настоящий внедорожник, способный на многое, особенно если на него установить соответствующие шины.

В Россию едет недорогой конкурент Toyota Land Cruiser

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Tank 500, который, по информации сайта «Китайские автомобили», скоро получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), имеет очень роскошный салон. Здесь установлена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а на центральной консоли расположен 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, похожий на планшет. Под экраном видны воздуховоды климатической системы с металлической окантовкой и большие аналоговые часы.

В Россию едет недорогой конкурент Toyota Land Cruiser

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Китайский внедорожник, за которым скоро выстроится очередь

Стоит такой роскошный и мощный Tank 500 по российским меркам немного. В Китае за него просят от 335 тысяч юаней, что в переводе на наши деньги составляет около 3 млн рублей. Но поставка в Россию сделает автомобиль дороже.

Фото: Great Wall

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