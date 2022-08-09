В Россию едет недорогой конкурент Toyota Land Cruiser

Процесс сертификации уже запущен, и скоро внедорожник появится в продаже.

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Great Wall сертифицирует в России внедорожник Tank 500, который станет альтернативой японскому Toyota Land Cruiser. У новинки такой же мощный трехлитровый шестицилиндровый двигатель, развивающий 349 л.с. и 500 Нм, и богатое оснащение. Что касается внешности, то она тоже соответствует.

В паре с двигателем работает 9-ступенчатый автомат, передающий крутящий момент на все колеса через раздаточную коробку. Кроме того, у машины три блокировки дифференциалов — межосевого, переднего и заднего. То есть это настоящий внедорожник, способный на многое, особенно если на него установить соответствующие шины.

Tank 500, который, по информации сайта «Китайские автомобили», скоро получит Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), имеет очень роскошный салон. Здесь установлена 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, а на центральной консоли расположен 14,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, похожий на планшет. Под экраном видны воздуховоды климатической системы с металлической окантовкой и большие аналоговые часы.

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Стоит такой роскошный и мощный Tank 500 по российским меркам немного. В Китае за него просят от 335 тысяч юаней, что в переводе на наши деньги составляет около 3 млн рублей. Но поставка в Россию сделает автомобиль дороже.

В новый российский автозавод вложат миллиарды.

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Фото: Great Wall