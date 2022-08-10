Автокомпоненты из пластика будут делать в Тольятти. И не только для АВТОВАЗа — журнал За рулем

Автокомпоненты из пластика будут делать в Тольятти. И не только для АВТОВАЗа

Проект производства автокомпонентов на территории особой экономической зоны «Тольятти» одобрен подразделением Минстроя Самарской области.

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Рядом с АВТОВАЗом появится отечественный поставщик компонентов, сообщает информагентство «Девон» со ссылкой на Главгосэкспертизу.

Производство комплектующих и сборочных узлов из пластика для отечественного автопрома будет размещено в индустриальном парке особой экономической зоны «Тольятти».

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Продукция резидента будет соответствовать международным стандартам качества, а поставлять комплектующие планируется на крупнейшие российские заводы, в том числе и на АВТОВАЗ.

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В планах к 2028 году выпускать там 5 млн шт. пластиковых комплектующих.

Площадь нового производственного корпуса составит 4500 кв. м. Уже объявлен электронный конкурс на строительство нового объекта. Цена контракта — 242,7 млн рублей, а выполнить строительно-монтажные работы победитель торгов должен будет до конца сентября 2022 года.

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Особую экономическую зону «Тольятти» учредили в 2010 году. Сегодня в ее составе более 30 резидентов, в том числе производители автокомпонентов.

Фото: ОЭЗ «Тольятти»

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