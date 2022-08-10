В России появится новый транспорт — журнал За рулем

В России появится новый транспорт

Он сможет перевозить как пассажиров, так и автомобили, в том числе грузовые.

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В следующем году в Дальневосточном федеральном округе начнет курсировать между портами грузопассажирский паром, на строительство которого было выделено 3,1 млрд рублей. Теперь сумма госконтракта увеличена до почти 3,8 млрд рублей, и это позволит спустить судно на воду раньше.

Маршрут парома будет таким: Камчатка, Сахалин, Магаданская область, Приморский край, Курильские острова. Это поможет не только развиваться экономике дальневосточных регионов, но и улучшит транспортную систему.

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Проблема в том, что сегодня перевозки на Дальнем Востоке выполняются, в основном, самолетами. Это и дорого, и не универсально. Паром же сможет перевозить не только около 150 пассажиров, но и автомобили, автобусы и даже грузовики и грузовые контейнеры.

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На воду паром будет спущен уже в октябре этого года — через пару месяцев. Затем последуют ходовые испытания, которые начнутся в конце февраля 2023 года. Перевозить же пассажиров и грузы паром начнет в июле 2023 года.

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

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