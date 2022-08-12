Как получить скидку на машину (да, это возможно)

Многое зависит от цели дилера, ликвидности модели и некоторых других вещей.

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Даже в условиях дефицита новых автомобилей, когда машины раскупаются по невероятно высоким ценам, клиенты могут рассчитывать на некоторые послабления.

«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может „сливать“ автомобили с начала месяца, а кто-то вообще не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками», — цитирует «Автостат» слова директора по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко.

Но на большие скидки рассчитывать, конечно же, не стоит, предупреждает исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов, — не более 5–7%.

По словам генерального директора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, скидки стоит ожидать от тех продавцов, кто продолжает получать автомобили и не испытывает в них недостатка. Например, от дилеров Haval. Этот бренд недавно даже снизил рекомендованные цены.

«Что касается спецпредложений от дилеров, в массовом сегменте скидка за трейд-ин может в среднем составить от 80 тысяч до 200 тысяч рублей, по кредитным предложениям — от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. В премиум-сегменте, например, по бренду Mercedes-Benz скидка за трейд-ин может достигать от 500 тысяч до 1 млн рублей. Дисконт за кредит — до 50% переплаты клиента за кредит», — рассказал заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

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Но более действенным способом найти версию модели подешевле остается поиск по разным дилерским центрам. Например, главный редактор «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, Максим Кадаков, объехав несколько дилерских центров, смог найти обновленную Ладу Весту (седан 1.6 (113 л.с.) с вариатором Jatco в комплектации Люкс) за 2 млн 130 тысяч рублей. В других салонах подобная версия машины предлагалась по ценам от 2,5 млн до 2,6 млн рублей.