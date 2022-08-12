Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — журнал За рулем

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

Его продажи должны начаться в конце августа.

Материалы по теме
Иран предлагает России бюджетные машины

Китайский автопроизводитель GAC представил новый кроссовер Shadow Cool. Цены на него пока не озвучены, но это будет сделано 18 августа.

Выглядит автомобиль необычно. При обтекаемой форме он состоит из угловатых линий. В результате машина кажется предварительным наброском себя самой.

Дизайн салона тоже сложно назвать традиционным. Все находится на привычных местах, но оформлено очень смело. Взять хотя бы центральные воздуховоды — они не вписываются в общий дизайн, а задают его мотив, став главным элементом центральной консоли.

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

Материалы по теме
Штрафы привяжут к МРОТ (или другому расчетному показателю)Новый побор для водителей в 2022Возврат балльной системы для нарушителей ПДД — самое время?

Панель же с селектором коробки передач, кажется, откидывается, чтобы открывать доступ к нижней полке с USB—разъемами (в противном случае, ими будет неудобно пользоваться).

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

Материалы по теме
Haval представил кроссовер за 1,1 млн рублей

Несмотря на футуристичность и необычность дизайна, это не электромобиль. Кроссовер оснащается, на выбор, турбированными бензиновыми моторами мощностью 177 или 252 л.с. Также будет предлагаться версия с гибридной силовой установкой. Выбор коробок тоже состоит из трех агрегатов — вариатор, восьмиступенчатый автомат и семиступенчатый робот.

Первыми кроссовер получат китайские автомобилисты. Позже, учитывая тесное сотрудничество GAC с Россией, Shadow Cool появится и у нас.

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

  • А вот мотоцикл, который стоит всего 90 тысяч рублей.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: GAC

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

Его продажи должны начаться в конце августа.

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353335Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353336Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353337Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер
Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер

Его продажи должны начаться в конце августа.

Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353335Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353337Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер — фото 1353336Вместо Tucson и RAV4 — новый китайский кроссовер
Наше новое видео
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности
Чайка ГАЗ-13: тест лучшего автомобиля из СССР
Путешествие в СССР... на автобусе Ikarus 250

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров657
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: