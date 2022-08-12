Его продажи должны начаться в конце августа.

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Китайский автопроизводитель GAC представил новый кроссовер Shadow Cool. Цены на него пока не озвучены, но это будет сделано 18 августа.

Выглядит автомобиль необычно. При обтекаемой форме он состоит из угловатых линий. В результате машина кажется предварительным наброском себя самой.

Дизайн салона тоже сложно назвать традиционным. Все находится на привычных местах, но оформлено очень смело. Взять хотя бы центральные воздуховоды — они не вписываются в общий дизайн, а задают его мотив, став главным элементом центральной консоли.

Панель же с селектором коробки передач, кажется, откидывается, чтобы открывать доступ к нижней полке с USB—разъемами (в противном случае, ими будет неудобно пользоваться).

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Несмотря на футуристичность и необычность дизайна, это не электромобиль. Кроссовер оснащается, на выбор, турбированными бензиновыми моторами мощностью 177 или 252 л.с. Также будет предлагаться версия с гибридной силовой установкой. Выбор коробок тоже состоит из трех агрегатов — вариатор, восьмиступенчатый автомат и семиступенчатый робот.

Первыми кроссовер получат китайские автомобилисты. Позже, учитывая тесное сотрудничество GAC с Россией, Shadow Cool появится и у нас.

А вот мотоцикл, который стоит всего 90 тысяч рублей.

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Фото: GAC