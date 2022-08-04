Появился мотоцикл за 90 тысяч рублей

Компания Roam из Найроби, которая также производит электробусы и электромобили, представила мотоцикл Air. Это простой байк с легкой металлической рамой, внедорожными колесами, двуместным сиденьем и большим боксом для хранения вещей вместо бензобака.
Двигатель Air развивает максимальный крутящий момент 185 Нм. При весе мотоцикла всего 135 кг этого достаточно, чтобы разогнаться до максимальной скорости 90 км/ч всего за пять секунд. Райдер может выбирать один из пяти режимов движения, а еще у байка есть задний ход.
Грузоподъемность мотоцикла — 220 кг, а запас хода достигает 90 километров на одной зарядке. При этом байк может оснащаться одной или двумя батареями. Во втором случае запас хода составит до 180 километров.
Air с одной батареей стоит около 1500 долларов или 90 тысяч рублей, а с двумя — около 2050 долларов или 123 тысячи рублей. О продаже этих мотоциклов в России речи не идет. Во всяком случае, пока.
- Какие мотоциклы выбирают в разных регионах России? Ответ вы найдете здесь.
- «За рулем» теперь можно читать в Телеграм.
Фото, видео: Roam