Появился мотоцикл за 90 тысяч рублей — журнал За рулем

Появился мотоцикл за 90 тысяч рублей

Весит он 135 килограммов и может разгоняться до 90 км/ч.

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Компания Roam из Найроби, которая также производит электробусы и электромобили, представила мотоцикл Air. Это простой байк с легкой металлической рамой, внедорожными колесами, двуместным сиденьем и большим боксом для хранения вещей вместо бензобака.

Двигатель Air развивает максимальный крутящий момент 185 Нм. При весе мотоцикла всего 135 кг этого достаточно, чтобы разогнаться до максимальной скорости 90 км/ч всего за пять секунд. Райдер может выбирать один из пяти режимов движения, а еще у байка есть задний ход.

Появился мотоцикл за 90 тысяч рублей

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Грузоподъемность мотоцикла — 220 кг, а запас хода достигает 90 километров на одной зарядке. При этом байк может оснащаться одной или двумя батареями. Во втором случае запас хода составит до 180 километров.

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Air с одной батареей стоит около 1500 долларов или 90 тысяч рублей, а с двумя — около 2050 долларов или 123 тысячи рублей. О продаже этих мотоциклов в России речи не идет. Во всяком случае, пока.

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Фото, видео: Roam

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