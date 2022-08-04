Появился мотоцикл за 90 тысяч рублей

Весит он 135 килограммов и может разгоняться до 90 км/ч.

Материалы по теме Где найти самую необычную мототехнику

Компания Roam из Найроби, которая также производит электробусы и электромобили, представила мотоцикл Air. Это простой байк с легкой металлической рамой, внедорожными колесами, двуместным сиденьем и большим боксом для хранения вещей вместо бензобака.

Двигатель Air развивает максимальный крутящий момент 185 Нм. При весе мотоцикла всего 135 кг этого достаточно, чтобы разогнаться до максимальной скорости 90 км/ч всего за пять секунд. Райдер может выбирать один из пяти режимов движения, а еще у байка есть задний ход.

Грузоподъемность мотоцикла — 220 кг, а запас хода достигает 90 километров на одной зарядке. При этом байк может оснащаться одной или двумя батареями. Во втором случае запас хода составит до 180 километров.

Материалы по теме Производство мотоциклов Урал запустили... Не поверите где!

Air с одной батареей стоит около 1500 долларов или 90 тысяч рублей, а с двумя — около 2050 долларов или 123 тысячи рублей. О продаже этих мотоциклов в России речи не идет. Во всяком случае, пока.

Какие мотоциклы выбирают в разных регионах России? Ответ вы найдете здесь.

«За рулем» теперь можно читать в Телеграм .

Фото, видео: Roam