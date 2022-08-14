За разнотипные шины больше не оштрафуют

Соответствующее письмо направлено во все территориальные органы МВД.

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Теперь водитель автомобиля с изношенными и разнотипными шинами может получить лишь предупреждение или устное замечание от инспектора ДПС вместо штрафа.

Такую возможность дают нормативные предписания статьей 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения) КоАП РФ. В направленном в территориальные органы МВД письме говориться о том, чтобы инспекторы чаще освобождали водителей от штрафов за незначительные нарушения, пульзуясь этими предписаниями.

В частности, это касается изношенных и разнотипных шин, установленных на автомобиле. Смягчение ответственности вызвано желанием властей снизить влияние сложившейся ситуации на экономику, на что указывает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников:

Указанные предписания предлагается применять при незначительных нарушениях правил дорожного движения, допущенных при осуществлении перевозок грузовыми транспортными средствами товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, грузов промышленного назначения и иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики.

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Узнать о том, за какие еще нарушения можно получить устное замечание вместо штрафа, вы можете здесь.

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Фото: Robert Laursoo / Unsplash