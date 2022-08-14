Попытка списать на экзамене в МРЭО закончилась в суде

Тщательно продуманный план разоблачили бдительные сотрудники.

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О показательном случае рассказали в региональном управлении Следственного комитета по Ростовской области. Фигурантом уголовного дела стал 25-летний ростовчанин. Молодой человек пришел на теоретическую часть экзамена в ГИБДД, вооружившись не только знаниями, но и техническими средствами.

Следователи пояснили, что при ответах на вопросы будущий водитель использовал аудио технику, которая предназначена для негласного получения информации. Приспособление задачу выполнило. Экзамен молодой человек сдал без ошибок. Однако впоследствии техническое средство заметили сотрудники МРЭО.

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Именно этот прибор и стал причиной для начала разбирательства. Молодого человека обвинили в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. А это уголовная статья.

Суд признал фигуранта дела виновным. Попытка обмануть систему закончилась штрафом в размере 40 тысяч рублей.

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Фото: Донат Сорокин/ТАСС