АВТОВАЗ возобновил производство Niva Travel

Сборка на конвейере в Тольятти возобновилась 15 августа. Список оснащения все еще «антикризисный», но уже вполне внушительный.

Материалы по теме АВТОВАЗ вернул «санкционные» функции на Гранту

В базовое оснащение внедорожника 2022 модельного года вошли передние электростеклоподъемники, усилитель руля, электропривод и обогрев наружных зеркал, система ЭРА-ГЛОНАСС с механической системой активации, регулировка рулевой колонки по высоте и светодиодные задние фонари.

Список оборудования Lada Niva Travel 2022 модельного года дополнен стальной защитой картера, бортовым компьютером, центральным замком и аудиоподготовкой.

«Мы продолжаем следовать намеченному плану по возобновлению производства нашего модельного ряда. Параллельно ведётся работа и по расширению списка опций комфорта и безопасности производимых автомобилей. Благодаря профессионализму и преданности делу всего коллектива АВТОВАЗа, поддержке федеральных и региональных органов власти, действующей государственной программе льготного кредитования мы будем активно продолжать эту работу и предлагать нашим клиентам доступные автомобили с оптимальным уровнем оснащения», — сказал президент АВТОВАЗа Максим Соколов.

Пресс-служба напоминает, что для покупателей Niva Travel, так же, как и для выбравших Granta и NIVA Legend, которые выпущены после 1 июня 2022 года, действует госпрограмма льготного кредитования. Она позволяет купить автомобиль с выгодой 20–25% в зависимости от региона. Программа действует для семей с несовершеннолетним ребенком, медиков, учителей, а также водителей, впервые покупающим авто. Условия распространяются и на всех покупателей, сдающих в трейд-ин авто старше 6 лет.

Материалы по теме Гранте вернут подушки безопасности — уже скоро

Цены и комплектации внедорожника обещают сообщить дополнительно. Уже сейчас можно сказать, что Нива Трэвел вернулась с неплохим списком оснащения, хотя некоторых важных вещей по-прежнему не хватает. Впрочем, уже в конце текущего месяца на вазовских автомобилях должны вновь появиться подушки безопасности.

А вот система ABS вернется значительно позже.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube.

Фото: АВТОВАЗ