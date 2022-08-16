Отменен еще один штраф ГИБДД

Главное управление МВД уже разослало соответствующее письмо во все отделы.

Материалы по теме Дефицита Лад больше не будет

Теперь водитель автомобиля, у которого есть нарушения в работе двигателя, а также могут сбоить второстепенные элементы конструкции транспортного средства, не будет штрафоваться. Он может получить всего лишь предупреждение или устное замечание от инспектора ДПС.

Такая возможность предусмотрена в КоАП РФ (ст. 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения)). Ею и рекомендует пользоваться руководство МВД. В направленном в территориальные органы МВД письме говорится о том, чтобы инспекторы чаще освобождали водителей от штрафов за незначительные нарушения, пользуясь упомянутыми предписаниями.

«Указанные предписания предлагается применять при незначительных нарушениях правил дорожного движения, допущенных при осуществлении перевозок грузовыми транспортными средствами товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, грузов промышленного назначения и иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики», — указывает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме Лекарства не для водителей начнут маркировать

Обратите внимание, что отмена штрафа касается только грузового транспорта. Водителям неисправных легковых автомобилей штрафы будут выписываться по-прежнему.

Узнать о том, за какие еще нарушения можно получить устное замечание вместо штрафа, вы можете здесь.

Шанс получить штраф с камеры вырос на четверть. И вот почему.

«За рулем» можно читать и в Viber

Фото: ТАСС