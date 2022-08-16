Отменен еще один штраф ГИБДД — журнал За рулем

Отменен еще один штраф ГИБДД

Главное управление МВД уже разослало соответствующее письмо во все отделы.

Материалы по теме
Дефицита Лад больше не будет

Теперь водитель автомобиля, у которого есть нарушения в работе двигателя, а также могут сбоить второстепенные элементы конструкции транспортного средства, не будет штрафоваться. Он может получить всего лишь предупреждение или устное замечание от инспектора ДПС.

Такая возможность предусмотрена в КоАП РФ (ст. 2.7 (крайняя необходимость) и 2.9 (возможность освобождения от административной ответственности при малозначительности административного правонарушения)). Ею и рекомендует пользоваться руководство МВД. В направленном в территориальные органы МВД письме говорится о том, чтобы инспекторы чаще освобождали водителей от штрафов за незначительные нарушения, пользуясь упомянутыми предписаниями.

Материалы по теме
Названы регионы, в которых обновят общественный транспортНазваны лучшие места для отдыха в России — можно доехать на машинеНовый побор для водителей в 2022

«Указанные предписания предлагается применять при незначительных нарушениях правил дорожного движения, допущенных при осуществлении перевозок грузовыми транспортными средствами товаров народного потребления, сельскохозяйственной продукции, грузов промышленного назначения и иных грузов, необходимых для сохранения устойчивого функционирования экономики», — указывает начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России генерал-лейтенант полиции Михаил Черников.

Материалы по теме
Лекарства не для водителей начнут маркировать

Обратите внимание, что отмена штрафа касается только грузового транспорта. Водителям неисправных легковых автомобилей штрафы будут выписываться по-прежнему.

Узнать о том, за какие еще нарушения можно получить устное замечание вместо штрафа, вы можете здесь.

  • Шанс получить штраф с камеры вырос на четверть. И вот почему.
  • «За рулем» можно читать и в Viber.

Фото: ТАСС

Наше новое видео
Этот шикарный автомобиль в СССР никто не покупал. Интересно почему?
Лада Веста 2022: Детальный разбор и цены
Exeed TXL: новый мотор, 5 модных фишек и 2 странных особенности

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Новости
Количество просмотров623
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: