Еще несколько версий Lada Granta 2022 появились в продаже

Эти автомобили выпускает дочерняя компания АВТОВАЗА — АО «ПСА ВИС-АВТО».

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Стартовали продажи коммерческих Lada Granta 2022 года. Всего в линейке 11 моделей с различными типами грузового отсека, в том числе это открытый борт, удлиненная платформа, фургон объемом 3,5–3,9 м3, изотермический фургон, изотермический фургон с холодильной установкой.

У этих автомобилей полурамная компоновка с задней рессорной подвеской, двухместная кабина и 1,6-литровый двигатель мощностью 90 л.с. Грузоподъемность автомобилей, в зависимости от модификации, составляет от 790 до 915 кг.

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Уже в начальной версии таких автомобилей установлен электроусилитель руля, система ЭРА-ГЛОНАСС с ручной активацией, передние электростеклоподъемники, бортовой компьютер, аудиоподготовка.

Нужно отметить, что легкие коммерческие версии Lada Granta 2022 модельного года — самое доступное предложение для малого бизнеса. Они подходят как для городов, так и для сельской местности. Спрос на такие машины всегда очень устойчивый. За 7 месяцев 2022 года реализовано более 4 тыс. автомобилей класса LCV различных модификаций.