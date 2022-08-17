Российский внедорожник Стрела: показана гражданская версия

Назначение у автомобиля планируется двойное: по идее, он должен быть востребован и в армии, и в народном хозяйстве.

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Небронированная версия внедорожника Стрела отечественной разработки представлена на форуме «Армия-2022».

Проект реализуется Военно-промышленной компанией (ВПК), которая в прошлом году показала первый прототип — бронированную армейскую версию.

«Русский автомобиль» пишет, что конструкция кузова второго образца уже не опирается на модифицированную кабину ГАЗель Next, как было на первой Стреле. Кузов гражданской версии — уже полностью оригинальный, с новым дизайном. А вот унификация по узлам и агрегатам с готовящимся серийному к производству ГАЗ Соболь NN 4x4 осталась — в этом один из козырей проекта.

От нового Соболя у Стрелы независимая пружинная подвеска с коваными рычагами спереди и зависимая с листовыми рессорами сзади, а также двигатели и трансмиссия.

Двигателей планируется два: применяемый на ГАЗелях Cummins ISF 2.8 и перспективный китайско-российский турбодизель ЯМЗ-Foton. Мощность моторов — от 157 до 200 л.с. Трансмиссия — 5-ступенчатая МКП и подключаемый полный привод.

Рама также частично повторяет Соболь NN 4x4, но лонжероны — свои собственные. Габаритные размеры машины: длина — 5200 мм, ширина — 2550 мм, высота — 2400 мм. Колесная база составляет 2700 мм, а дорожный просвет — 270 мм.

Кстати, «За рулем» Стрелу уже протестировал!

«За рулем» можно смотреть на RuTube.

Фото: autorevers-parts.ru, t.me/infantmilitario