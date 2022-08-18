Перевести автомобиль с бензина на газ станет намного выгоднее — журнал За рулем

Перевести автомобиль с бензина на газ станет намного выгоднее

Правительство решило увеличить субсидирование расходов.

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Государство будет субсидировать около половины расходов бизнеса и граждан по переводу транспорта с бензина на газ (метан). Такое постановление подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования с действующих 24% до 48% общей стоимости работ.

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Эти изменения внесены в одно из приложений к госпрограмме «Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий гражданам, а также предприятиям малого и среднего бизнеса на переоборудование автомобилей, общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе.

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Увеличение субсидии простимулирует перевод транспорта с бензина на метан и поддержит спрос на этот вид топлива со стороны бизнеса и граждан. В госпрограмме «Развитие энергетики» предусмотрено увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров по итогам 2024 года. Необходимо также развить для этого инфраструктуру. Поэтому в течение пяти лет в России должно быть построено около 1,3 тыс. газовых заправок.

Документ вскоре будет опубликован.

Фото: Егор Алеев/ТАСС

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