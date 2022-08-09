В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость — журнал За рулем

В России хотят вернуть штраф за среднюю скорость

Метод определения средней скорости позволит контролировать движение потока машин на большом расстоянии и меньшим количеством камер.

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В правительстве уже находится на рассмотрении проект поправок в КоАП, устанавливающих штрафы за превышение средней скорости. Осенью его планируют внести в Госдуму, стало известно «Парламентской газете». Инициатива законопроекта исходит от Общественной палаты, отмечает издание.

Для этого в ПДД нужно включить методику определения средней скорости автомобиля, а в Кодекс об административных правонарушениях — штрафы за превышение такой скорости.

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В пояснениях к инициативе говорится, что равномерное движение транспортных средств в потоке снижает риски экстренных манипуляций и в итоге способствует повышению безопасности дорожного движения.

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Изданию стали известны детали проекта: превышение средней скорости более чем на 20 км/ч будет караться штрафом в 500 рублей, на 40–60 км/ч — на 1,5 тыс. рублей, за повторное нарушение могут лишить прав на год. Если средняя скорость превышена на 60 км/ч, это грозит штрафом в 5 тысяч рублей, а за повторное нарушение водителя лишат прав на год.

Было время, когда в некоторых регионах водителей штрафовали за превышение «средней скорости», хотя в ПДД такого понятия не было и нет. Действовали просто: на отрезке дороги устанавливали две камеры, первая фиксировала въезд транспортного средства в этот участок, вторая — выезд. С помощью расчета программы получали среднюю скорость. Однако Генпрокуратура признала такую практику незаконной и запретила ее до тех пор, пока не изменится законодательство.

Фото: Depositphotos

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