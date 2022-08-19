В Минпромторге представили, как будет развиваться российский автопром

Ведомство подготовило проект стратегии развития автомобильной промышленности России на период до 2035 года, соответствующий документ опубликован на regulation.gov.ru.

Согласно cтратегии, предлагается инвестировать в НИОКР и организацию производства компонентов для автопрома 2,7 трлн рублей. Экспорт продукции автопрома потребует госвложений в объеме 500–600 млрд рублей, столько же нужно на стимулирование спроса на российские автомобили и программу обновления парка.

Минпромторг предлагает до 2035 года наладить собственное производство ДВС, АКП, систем ABS, подушек безопасности и других важных узлов и автокомпонентов.

Также ведомство прогнозирует (по базовому сценарию), что в 2022 году продажи автомобилей в стране составят 800 тыс. штук, в 2026 году — 1,6–1,7 млн, в 2035 году — 1,9 млн штук.

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В стратегии говорится, что необходимо обеспечить технологический суверенитет российского автопрома, создавать продукцию с высоким уровнем локализации (не менее 80%), выпускать инновационный транспорт — электрические и гибридные автомобили, включая автомобили на водородных топливных элементах, автономные автомобили.

До 2030 года в стране должно заработать 8,6 тыс. медленных зарядных станций для электромобилей, 5,7 тысяч быстрых зарядных станций и 200 водородных заправочных станций.

Недавно Минпромторг обновил перечень товаров, разрешенных для ввоза без согласия правообладателя (параллельный импорт). Из списка исчезла марка Renault.

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